FC Utrecht opent voetbalweekend op kunstgras Heracles

KKD Koploper Volendam verspeelt punten in Kerkrade, Excelsior opnieuw onderuit

FC Volendam heeft punten laten liggen in Kerkrade. De ploeg van coach Wim Jonk speelde vanavond met 1-1 gelijk bij Roda JC. Nummer twee FC Emmen heeft de koploper in de Keuken Kampioen Divisie daardoor in het vizier. Excelsior verloor in Eindhoven voor de vijfde keer op rij en staat nu zevende.

7 februari