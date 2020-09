FC Utrecht opent seizoen met duel bij koploper VVV

Om 20.00 uur begint in Venlo de tweede speelronde van de eredivisie. VVV, dat begon met een spectaculaire zege in en op Emmen (5-3), ontvangt FC Utrecht. Voor de club uit Domstad begint het seizoen vanavond pas, nadat het eerste duel met AZ werd verschoven naar eind december. Volg alles van VVV-FC Utrecht vanaf 19.00 uur in de liveblog.