FC Utrecht op bezoek bij FC Twente

10 september Owen Wijndal (21) keert zaterdagavond tegen PSV terug in de basis van AZ en doet dat direct met de aanvoerdersband om de arm, nadat Teun Koopmeiners naar Atalanta is vertrokken. De elfvoudig international is terug van een liesblessure die hem de voorbereiding, het begin van het seizoen en een zo gedroomde transfer kostte.