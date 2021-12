FC Utrecht lijdt fors verlies, maar hield rekening met slechter scenario

KNVB legt competi­ties in amateur­voet­bal voor komend weekeinde deels stil

De KNVB legt de competities in het amateurvoetbal voor het komend weekeinde deels stil. Dit naar aanleiding van het besluit van de regering dat in het kader van de coronamaatregelen trainen na 17.00 uur niet meer is toegestaan.

29 november