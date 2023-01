FC Utrecht laat zich niet foppen door Blauw Geel, maar er zijn ook zorgen in de Galgenwaard

Michael Silberbauer beleeft een prima start als hoofdtrainer van FC Utrecht. Na het gelijkspel van zondag tegen Feyenoord, ging zijn elftal in de TOTO KNVB Beker door ten koste van amateurclub Blauw Geel (1-3). Toch leven er ook zorgen in de Galgenwaard.

Blauw Geel-middenvelder Ben van den Nieuwenhof liet de entourage nog even op zich in werken op het volgepakte Prins Willem-Alexander Sportpark in Veghel. Vanochtend staat hij alweer vroeg in de stal om de koeien te melken, de Brabantse veehouder, maar direct na afloop van het bekerduel met FC Utrecht genoot hij nog even na van zijn eretreffer. En de spelers van de eredivisionist gunden hem dat moment van harte. Dankzij een 1-3 overwinning zit de ploeg van Michael Silberbauer in de volgende ronde van het KNVB-bekertoernooi.

Een even zorgeloze als mooie avond was het voor FC Utrecht. En niet alleen dankzij de potpourri aan doelpunten, waarvan de harde knal van Tasos Douvikas de fraaiste vormde. Ook het feit dat aanvoerder Nick Viergever eindelijk weer eens ruim 70 minuten speelde, zal coach Silberbauer goed hebben gedaan. De verdediger, maanden uit de running vanwege blessureleed, maakte een kwieke indruk.

Viergever zal zondag, wanneer in Deventer de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles wacht, weer deel uit maken van de selectie. Net als Bas Dost, die ontbrak vanwege blije familieomstandigheden. Tenminste zo hoopvol nieuws voor Silberbauer is de aanstaande rentree van Bart Ramselaar. De middenvelder doet nagenoeg alles mee op de training en keert mogelijk nog deze maand terug in de A-kern. Tommy St. Jago volgt iets later.

Volledig scherm FC Utrecht-trainer Michael Silberbauer © Pro Shots / Stefan Koops

Al zijn er ook zorgen, kort voor het sluiten van de transfermarkt. Zo heeft Douvikas zich in de kijker gespeeld van buitenlandse clubs. Het lijdt geen twijfel dat technisch directeur Jordy Zuidam de aanvaller wil behouden. Dat neemt niet weg dat iedere voetballer zijn prijskaartje heeft. In het geval van Douvikas zal dit een fors prijskaartje zijn, aangezien hij nog tot medio 2025 vastligt.

Sagnan en Barkas in trek

Ook de van Real Sociedad gehuurde Modibo Sagnan is in trek, merken ze in de Galgenwaard. Normaal gesproken ligt de centrumverdediger tot de zomer vast. Maar indien de Spaanse club, waarmee FC Utrecht een optie tot koop heeft bedongen, nu miljoenen kan ontvangen ontstaat mogelijk toch een lastige situatie.

Eenzelfde scenario geldt min of meer voor de van Celtic geleende doelman Vasilis Barkas, naar wie volop wordt geïnformeerd. Ook deze Griek speelt in principe tot de zomer in het shirt van de FC. Alleen: de transfer van Wout Weghorst naar Manchester United heeft bewezen dat clubs altijd bepalingen in verbintenissen opnemen waardoor ook uitgeleende spelers weg kunnen, mochten er grote transfersommen tegenover staan. De kans dat Barkas en Sagnan de deur van Galgenwaard uitwandelen in de winter is dus allesbehalve uitgesloten.

Volledig scherm Vasilis Barkas grijpt in namens FC Utrecht. © Pro Shots / Stefan Koops

Zorgen voor later waren het in Veghel, waar Sander van de Streek en Jens Toornstra al trefzeker waren voor de 0-3 van Douvikas. Had FC Utrecht enige maanden terug nog zo’n moeite met de amateurs van Sportlust; op het doorweekte veld van Blauw Geel dreigde verdrinking ondanks de tegengoal van veehouder Van den Nieuwenhof nooit. Sterker: de gedeelde nummer 6 van de eredivisie bleef na de vroege ruime voorsprong voetballen.

Zakaria Labyad

Met de 1-1 tegen Feyenoord nog vers in het geheugen, beleeft Silbauer daarmee een keurige start als hoofdtrainer. En dat in de wetenschap dat hij op redelijk korte termijn mogelijk kan beschikken over de nu nog revaliderende Zakaria Labyad. Als het financieel haalbaar is en de aanvaller is fit, wil FC Utrecht hem binden.

Het zou wat zijn, de pas 29-jarige Labyad weer terug in het rood-wit. Zou de jacht op de top 3 daarmee eindelijk écht worden ingezet? In Utrecht durven ze er in elk geval weer stiekem van te dromen.