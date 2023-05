FC Utrecht-koningskoppel Dost/Douvikas knakt in Leeuwarden: ‘Heel zonde’

Mooi die KNVB Beker, maar de platte kar naar het Stadhuis­plein blijft de heilige graal voor PSV

Of het succes in de tweede voetbalcompetitie al went? Alle PSV’ers waren dolblij dat ze in de Kuip opnieuw de KNVB-beker mochten meenemen. Ze vierden het tot maandagmorgen in de kleine uurtjes, maar tóch blijft een tochtje op de platte kar naar het Stadhuisplein de heilige graal in Eindhoven.