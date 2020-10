FC Utrecht huurt back voor beloften van Lyon en is klaar op de transfermarkt

Deyonge is Belgisch jeugdinternational en speelde van zijn twaalfde tot zijn zeventiende in de jeugdopleiding van PSV. Die club moest toekijken hoe hij koos voor een Frans avontuur bij Olympique Lyon. PSV ving nog wel een opleidingsvergoeding van 220.000 euro. Bij Lyon vertroebelde zijn perspectief, waarop FC Utrecht toehapte met een huurovereenkomst met een optie tot koop. Daarmee keert Deyonge, in 2016 hoofdrolspeler in een kerstfilm van PSV waarin hij werd herenigd met zijn in Afrika wonende moeder, terug naar Nederland.