FC Utrecht hofleverancier van Elftal van de Week

Rapportcijfers Hatzi­diakos en Van de Streek blinken uit, PSV scoort vooral onvoldoen­des

3 november Pantelis Hatzidiakos wordt niet vaak genoemd in het talentencollectief van AZ dat zo soepel draait in de eredivisie maar tegen FC Twente was hij belangrijk met een treffer en stug verdedigingswerk. Hij kreeg een 8. Net als RKC-verdediger Hans Mulder, Sander van de Streek (FC Utrecht) en Kaj Sierhuis (FC Groningen), die twee keer scoorden voor hun clubs.