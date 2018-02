FC Utrecht haalt Boymans terug

Jan de Jong: Nauwelijks financiële risico's bij nieuw stadion

14 februari Jan de Jong is positief gestemd over Feyenoord City. De algemeen directeur stelt dat Feyenoord nauwelijks financiële risico’s loopt bij de plannen van een nieuw stadion. Als het er komt, speelt Feyenoord over 5,5 jaar voor het eerst in het nieuwe onderkomen.