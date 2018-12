FC Utrecht en FC Groningen schieten weinig op met gelijkspel

FC Groningen kende een rampzalige week met onder meer de bekeruitschakeling tegen FC Twente (0-2), maar toch sprak het publiek het vertrouwen in de de spelers en staf uit middels een groot, positief spandoek. Dat hielp de ‘Trots van het Noorden’ aanvankelijk niet om zich sportief te revancheren. FC Utrecht was de baas in Groningen en kwam na een uitstekende actie van Gyrano Kerk op voorsprong. Sander van de Streek hoefde alleen maar tegen zijn voorzet aan te lopen.



Waar optimisme moest heersen, daalde er vlak voor rust voorzichtig gefluit van de tribunes. Maar na de pauze kwam FC Groningen wél overtuigender voor de dag. Michael Breij was snel dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot spatte uiteen op de lat. Dat was even later hetzelfde lot voor een uithaal van Simon Gustafson van FC Utrecht.