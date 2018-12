FC Utrecht: drie krakers in acht dagen

Door Tim Reedijk



Heerenveen-uit, Dick Advocaat heeft er als trainer maar weinig mee. Waar hij ook coachte, van PSV tot AZ, nergens wilde het echt vlotten in het hoge noorden. ,,Ik vind dat zelf altijd een heel vervelende wedstrijd”, stelt Advocaat, die weet dat het acht zware dagen worden. ,,Het zijn goede sparringpartners om te zien hoe ver we zelf zijn, hoe je met tegenstand omgaat. En Feyenoord en Ajax zijn wedstrijden op zich.”



Met twee uitzeges in het complete kalenderjaar 2018 blinkt FC Utrecht niet bepaald uit buiten de provincie. ,,Qua voetbal zie je ons groeien, maar het moet wel constanter worden. Thuis en uit is een groot verschil, dat is waar. Maar dat is niet alleen bij Utrecht zo, bij de meeste ploegen wel. Maar als je thuis makkelijk punten haalt, moet je uit ook makkelijker spelen. Je moet proberen dat zelfvertrouwen mee te nemen. Soms zie je dat we delen van uitwedstrijden goed meedoen, maar resultaat halen is het belangrijkste.”