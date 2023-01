FC Twente wijst nieuw bod Feyenoord af en begrijpt balende Ramiz Zerrouki: ‘Het waren best pittige gesprekken’

Zerrouki is erg teleurgesteld over de weigering van zijn werkgever, die hem afgelopen zomer ook niet wenste te laten gaan. Streuer stelt die teleurstelling te kunnen begrijpen.

Komende zomer is Streuer eventueel wel bereid mee te denken met Zerrouki en Feyenoord, maar de Rotterdammers gaven eerder al aan dat de kans klein is dat er over zes maanden weer wordt aangeklopt in de Grolsch Veste.

Bij FC Twente werden ze in de voorbije dagen wel een beetje flauw van de berichten dat Feyenoord de strijd maar niet op wilde geven. En dat er telkens over nieuwe gesprekken werd gesproken. „Of ik er kribbig van werd? Dat niet, maar als je twee keer een nee hebt verkocht, dan is het toch wel duidelijk. Al snap ik ook wel hoe het in de voetballerij werkt”, aldus Streuer.

Pittige gesprekken

Omdat de geluiden maar bleven aanhouden verscheen Streuer na de bekerzege op Telstar voor meerdere camera’s. Om nog eens voor alles en iedereen het standpunt verkondigen dat FC Twente al sinds afgelopen zaterdag heeft uitgedragen.

„Zerrouki zal gewoon moeten blijven. We hebben er geen enkel probleem mee om deze zomer met hem mee te denken, dat hebben we hem ook laten weten. Dat waren best pittige gesprekken. Ik heb ook zeker begrip voor de speler en snap zijn teleurstelling. Ik ben zelf ook voetballer geweest en zou ook pissig zijn geweest. Maar we gaan het niet doen. We kunnen dit niet maken. Wij hebben ook onze ambitie en gaan niemand verkopen in de winterstop.”