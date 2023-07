FC Twente walst over Odense heen in oefenduel

Over twee weken begint FC Twente aan de Europese campagne tegen FC Hammarby. In de oefenperiode speelde de Enschedese club zaterdagmiddag tegen Odense BK. De ploeg van de nieuwe trainer Joseph Oosting won met maar liefst 7-1. Bekijk hier later vandaag de samenvatting.