FC Twente vraagt Ajax kampioensduel in de Arena te mogen spelen

FC Twente heeft gisteravond Ajax gevraagd de wedstrijd vrijdag tegen Jong Ajax in de Arena te mogen spelen. Dan kunnen supporters uit Twente er maximaal van genieten. Ook de gemeente Amsterdam zou een voorkeur voor de wedstrijd in dat stadion hebben.

Vrijdag kan FC Twente kampioen worden in de wedstrijd tegen Jong Ajax. Die is gepland in de stadion De Toekomst en voor Twente-supporters zijn daar slechts 185 kaarten die allemaal al zijn verkocht. Eerder al lieten de supporters van Vak-P weten dat ze hoe dan ook met duizenden naar Amsterdam zullen gaan.

Woordvoerder Richard Peters van Twente zegt dat gisteravond Ajax is gevraagd de wedstrijd naar het stadion De Arena te verplaatsen. Dat verzoek is een maand geleden ook al eens gedaan, maar nu herhaald en in een telefonisch gesprek toegelicht. Peters verwacht dat er vandaag helderheid over komt.

Vervoer

Hij heeft begrepen dat het ook de voorkeur van de gemeente Amsterdam is. ,,We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben”, zegt Peters, ,,omdat we dit dan tenslotte voor onze supporters moeten gaan faciliteren. Bijvoorbeeld het vervoer moet dan worden geregeld.”

Vak-P

Vak-P vindt het spelen van de wedstrijd in De Arena een logische keuze gezien de massale belangstelling. Dat laat bestuurslid Kasper Meppelink weten. ,,Wij willen dat zoveel mogelijk supporters, die het hele jaar overal massaal meegereisd zijn, de kans krijgen erbij te zijn”, zegt hij.

Op het Facebook-account meldde Vak-P gisteren gezamenlijk met de trein naar Amsterdam te reizen om zo dicht mogelijk bij de spelers te kunnen zijn. ,,Aangezien Ajax en Gemeente Amsterdam ons geen keus laten, maken wij zelf de keus om massaal naar Amsterdam af te reizen. Want als onze club terug kan keren naar het niveau waar wij horen, dan horen wij daar bij te zijn. En niet in een uitvak met een capaciteit van 185 man op een amateurcomplex. We reizen daarom gezamenlijk met de trein af naar Amsterdam, de locatie maken wij gedurende de reis bekend”, vermeldt het account.

Scenario

Over het scenario waarin de wedstrijd toch op de kleine De Toekomst gespeeld moet worden, wil Twente niet vooruitlopen. Bij de kampioenswedstrijd in de eredivisie in 2010 had Twente het eigen stadion De Grolschveste geopend en konden 15.000 fans de wedstrijd op een scherm volgen. Peters wil niet zeggen of die opnieuw een optie is.

Spoedoverleg