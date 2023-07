FC Twente sluit voorbereiding af met gelijkspel tegen Schalke 04

Mohammed Kudus loodst Ajax in oefenduel langs Sjachtar Donetsk

Ajax heeft in een besloten oefenduel simpel afgerekend met Sjachtar Donetsk. Van de teruggekeerde internationals had vooral Mohammed Kudus het op de heupen: 3-0. Het was het tweede oefenduel van de Amsterdammers in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eerder kwam Ajax tegen FC Den Bosch niet verder dan 2-2.