FC Twente slaat toe in extremis en boekt verdiende zege op Heerenveen in play-offs om Europees voetbal

FC Twente staat met één been in de finale van de play-offs om een ticket voor de Conference League van volgend seizoen. De ploeg van Ron Jans had het lang lastig op bezoek bij Heerenveen, maar scoorde in blessuretijd en won verdiend met 2-1 in Friesland. Zondag is de return in Enschede.