FC Twente reserveert miljoenen voor belastingclaim en lijdt klein verlies

Uit de jaarcijfers over het achterliggende seizoen blijkt dat de club gigantisch in de kosten heeft gesnoeid. Dat was nodig ook, want de inkomsten daalden met 1,8 miljoen euro tot 29,4 miljoen. Die daling is volledig toe te schrijven aan minder inkomsten uit sponsoring. ,,Sponsors werven was vorig seizoen extreem moeilijk, omdat we pas heel laat wisten dat we in de eredivisie zouden mogen blijven”, zegt operationeel- en financieel directeur Erik Velderman.