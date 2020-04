FC Twente pleit voor geduld met besluit over eredivisie: ‘Er zijn heel veel factoren’

,,We luisteren naar de overheid en het RIVM", zegt algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente. ,,Als alle branches in Nederland even geduld moeten hebben, ik denk aan de horeca, de winkels, de kappers, dan kunnen wij dat denk ik ook opbrengen. Als er niet gevoetbald kan worden, zal er echt niet gevoetbald worden. We moeten er niet aan denken om in lege stadions te spelen."



FC Twente staat in de eredivisie op de veertiende plaats, vlak boven de degradatiezone. Dinsdag gaan de clubs met alle andere betrokken partijen praten over de twee opties die nu nog op tafel liggen: de competitie nog na 30 juni uitspelen of helemaal stoppen.



,,Als je het mij persoonlijk vraagt, zeg ik ook: stoppen", aldus Van der Kraan. ,,Ik woon in Brabant en mij hoef je dus niet te zeggen hoe de situatie is, maar we zijn ook onderdeel van de branche betaald voetbal en ik probeer ook de algemene belangen te zien. Ik vind dat we eerst in beeld moeten brengen wat er allemaal aan consequenties op ons afkomen en hoe we anticiperen op eventuele claims. Er zijn veel factoren die een rol kunnen spelen: mediagelden, sponsorgelden, seizoenkaarten, skyboxen, spelerscontracten en verzekeringstechnische kwesties."