FC Twente neemt afscheid van technisch directeur Van Leeuwen

Ted van Leeuwen vertrekt aan het eind van dit seizoen bij FC Twente. „De directie van FC Twente is na evaluatie tot de conclusie gekomen dat het beter is dat de wegen van Ted van Leeuwen en FC Twente zich scheiden”, zo staat er in het officiële persbericht van de club te lezen.

Van Leeuwen wil zelf niet reageren. Algemeen directeur Paul van der Kraan zegt in het statement van de club het volgende: „Ted van Leeuwen heeft vorig seizoen met het behalen van de titel in de Keuken Kampioen Divisie en daardoor te zorgen voor directe terugkeer naar de Eredivisie fantastisch werk geleverd. Dit seizoen heeft de club zich, weliswaar op ongebruikelijke wijze, weten te handhaven in de Eredivisie. Om een nieuwe stap te zetten willen we een andere koers varen. Uiteraard zijn we Ted zeer erkentelijk voor al datgene wat hij de afgelopen twee seizoenen heeft gerealiseerd. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd.”

Geen chemie

Het was dit seizoen een publiek geheim dat het niet boterde tussen de twee directeuren van FC Twente. De eerste barstjes ontstonden, omdat er volgens de technische leiding in de zomer een hap uit het spelersbudget werd gehaald. Van der Kraan ontkende dat. De chemie tussen de twee was gaandeweg het seizoen verdwenen.

Kritiek

Van Leeuwen kwam dit seizoen ook steeds meer onder vuur te liggen van de achterban. Zijn werk werd vorig jaar nog geroemd, maar door het vaak matige spel werd zijn aankoopbeleid regelmatig bekritiseerd. Hem werd onder meer verweten dat hij teveel buitenlanders naar FC Twente had opgehaald. Van Leeuwen verdedigde dat altijd door te zeggen dat die spelers stukken goedkoper waren en dat dat de enige manier was voor FC Twente om tot een kwalitatief goede selectie te komen. Uit zijn koker kwam de aanstelling van trainer Gonzalo Garcia. Zijn contract loopt af. Het is nu zeer de vraag of Garcia aanblijft in Enschede.

