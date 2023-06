FC Twente laat geen spaan heel van Heerenveen en plaatst zich voor finale play-offs

In eigen huis liet FC Twente zien waarom het de hoogst geklasseerde ploeg in de play-offs is. In de eerste helft had Heerenveen niets te vertellen en kwamen de Tukkers al na ruim tien minuten op voorsprong. Michel Vlap ontving de bal van Vaclav Cerny net binnen de zestien en schoot via de binnenkant van de paal raak tegen zijn oude club. Sinds begin maart was Cerny betrokken bij 17 doelpunten van FC Twente (7 goals & 10 assists). Daar kwam later nog een assist bij.