FC Twente kiest met ervaren Streuer voor tussenpaus

Dat FC Twente bij een tijdelijke oplossing uitkomt heeft te maken met de moeizame zoektocht van de voorbije weken. De club kreeg enkele keren een nee te horen van beoogde kandidaten en ondertussen begon de tijd te dringen, omdat FC Twente als enige in de eredivisie nog trainersstaf dan wel technisch directeur had. De club was daardoor nog onthand op de spelersmarkt die inmiddels op gang is gekomen.



Algemeen directeur Paul van der Kraan kent Streuer (69) uit hun gezamenlijke periode bij Vitesse. ,,Op verzoek van zowel Jan als de club betreft het een contract voor maximaal een jaar. Met zijn jarenlange ervaring in de (internationale) scouting en het technisch management van clubs in binnen- en buitenland denken we met hem de juiste man in huis te hebben gehaald”, aldus Van der Kraan.