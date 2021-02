FC Twente keert voor trainingen terug naar Het Diekman

FC Twente moet in 2023 terugkeren naar Het Diekman. Dit hebben hebben FC Twente, de gemeente Enschede en Sportaal in een intentieovereenkomst laten weten. Die overeenkomst moet gaan gelden voor een periode van 25 jaar. Dat betekent dat de club op Het Diekman gaat trainen, terwijl de jeugdacademie in Hengelo blijft.

De partijen hebben uitgesproken gezamenlijk op zoek te gaan naar (een) investeerder(s) voor de ontwikkeling en exploitatie van het deelproject Diekman-West. In de komende maanden verkennen de partijen de mogelijkheden om tot uitvoering te komen, zo staat in een gezamenlijk persbericht te lezen. De resultaten van die verkenning worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Vorig jaar is de jeugd van FC Twente en Heracles Almelo ondergebracht in één opleidingsinstituut: De gemeente Hengelo en de voetbalacademie willen met het tekenen van een intentieovereenkomst het gehele opleidingsinstituut op Sportpark Veldwijk in Hengelo huisvesten.

Blij met terugkeer

Bij FC Twente ergeren zich al tijden aan de slechte omstandigheden in Hengelo, die volgens de club niet topsportwaardig zijn. „Wij willen voor onze spelers een trainingsaccommodatie en voor onze speelsters een trainings- en wedstrijdaccommodatie die voldoet aan alle professionele eisen”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. „Het betreft niet alleen trainingsvelden, maar alle faciliteiten en entourage die passen bij een topsportomgeving. De mogelijkheden die Sportcampus Diekman hierbij kan bieden, passen daar heel goed bij. We willen graag onderdeel uitmaken van dit masterplan, waar ruimte is voor topsport en breedtesport in Enschede Dat daarnaast de eerste selectie van FC Twente na 25 jaar terug kan keren op oude grond maakt het wel speciaal.”

Gewijzigd raadsbesluit nodig

De Enschedese gemeenteraad stemde in 2019 in met medewerking aan het herstructureringsplan FC Twente. Daarin staat als voorwaarde dat de jeugdacademie FC Twente op het Diekman blijft. Als onderdeel van de benodigde bezuinigingen vanuit het herstructureringsplan van FC Twente is in 2020 de jeugd van FC Twente en Heracles Almelo samengevoegd tot één opleidingsinstituut. Dat is deels niet in lijn met bovengenoemde ontwikkeling. De gemeenteraad moet daarom hierover een gewijzigd raadsbesluit nemen. De intentieovereenkomst eindigt op 1 juli 2021.