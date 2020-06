FC Twente hoopt met El Ahmadi op Robben-scenario

De Enschedese club zat inmiddels al om de tafel met de 35-jarige middenvelder. Maar die temperde dit weekend de verwachtingen door te stellen dat hij pas medio augustus een beslissing neemt over het vervolg van zijn carrière. „Ik heb een prima gesprek gehad met Twente en de plannen zagen er goed uit. Maar ik heb ze ook gezegd dat ze niet op me moeten wachten. Als ze een andere speler kunnen vinden, moeten ze dat doen”, aldus El Ahmadi, die is teruggekeerd naar zijn club Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. De competitie wordt daar nog uitgespeeld en dat betekent dat El Ahmadi pas op 4 september transfervrij is. De competitie in Nederland begint een week later. „We houden contact met Karim, maar wij moeten zelf ook verder”, aldus Streuer.