FC Twente: Het wordt tegen Wolfsburg David tegen Goliath

,,De rolverdeling is duidelijk", zegt Tommy Stroot, de Duitse trainer van FC Twente. ,,Het wordt David tegen Goliath. We kunnen wel roepen dat we voor een heel grote stunt willen gaan zorgen, maar dat is niet realistisch. We willen het Wolfsburg wel zo moeilijk mogelijk gaan maken.”



De Duitse kampioen beschikt met onder anderen Pernille Harder, Lara Dickenmann en de Nederlandse international Dominique Bloodworth over topspeelsters. ,,Wolfsburg en Olympique Lyon zijn de twee beste vrouwenploegen ter wereld", aldus Stroot. ,,We moeten er ook van genieten dat we zo'n ploeg treffen. Als we durven te voetballen, bereid zijn om extra meters te maken en keihard te knokken, dan kunnen we er misschien voor zorgen dat we bij de return in de Grolsch Veste nog een kans hebben."