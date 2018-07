FC Twente heeft het hoogste spelersbudget van de eerste divisie

Routine of fitheid? Ajax-trai­ner Ten Hag voert verbeten strijd tegen de klok

20:15 Het is hét dilemma voor Ajax-trainer Erik ten Hag volgende week in de voorrondeduels om de Champions League tegen Sturm Graz. Kiest hij voor de routine van spelers als Daley Blind, Dusan Tadic om te overleven of acht hij ze fysiek nog niet in staat om te spelen?