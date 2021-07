FC Twente haalt Van Wolfswinkel terug naar de eredivisie

De aanvaller moet eerst nog door de medische keuring komen. Zodra deze zonder problemen verloopt, tekent hij een meerjarig contract bij de Enschedese voetbalclub.

Van Wolfswinkel beleefde zijn doorbraak bij Vitesse en speelde daarna voor FC Utrecht. Hij maakte in 2011 een miljoenentransfer naar Sporting Lissabon waar hij ongeveer één op twee liep; in 55 competitiewedstrijden scoorde hij 28 keer.

In 2013 stapte de spits over naar de Premier League, maar zijn verblijf bij Norwich City verliep minder succesvol. Na kortstondige avonturen bij Saint-Etienne en Real Betis keerde de aanvaller terug naar Vitesse, waarmee hij in 2017 de eerste prijs in de clubhistorie behaalde. Dankzij twee treffers van de gevierde spits werd AZ met 2-0 verslagen.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel met de KNVB-beker in 2017. © Pim Ras Fotografie

Vervolgens toog Van Wolfswinkel naar Zwitserland voor een nieuw buitenlands avontuur. Daar komt na vier jaar nu een eind aan.

De spits kwam in zijn carrière twee keer uit voor het Nederlands elftal. In 2010 speelde hij mee tegen Oekraïne (1-1), toen toenmalig bondscoach Bert van Marwijk een groot deel van de selectie die het WK in Zuid-Afrika had gespeeld rust gunde.

Later mocht Van Wolfswinkel opdraven in de met 0-3 gewonnen interland tegen Indonesië. In zijn optredens voor Oranje kwam de nu 32-jarige spits niet tot scoren.