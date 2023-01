FC Twente en AZ hofleveranciers van het Elftal van de Week, Mees Hilgers uitblinker tegen Ajax

Feyenoord optimis­tisch over blessure David Hancko: ‘Maar we houden een slag om de arm’

Of David Hancko zondag in de Euroborg tegen FC Groningen kan spelen, is nog altijd niet zeker. Maar dat de Slowaakse verdediger van Feyenoord die wedstrijd eventueel zou kunnen halen, is op zich al goed nieuws.

13 januari