FC Twente-directeur ontdaan na rellen: ‘Als dit de norm wordt, stop ik acuut met dit werk’

met video Panenka | ‘Ajax slaagt er gewoon niet in om nieuwe spelers te halen’

In de eerste Panenka-aflevering van het nieuwe seizoen ontvangt presentator Etienne Verhoeff columnist Hugo Borst. In de uitzending gaat het onder meer over de strenge Maurice Steijn, hooligans in de eredivisie en de vraag: is Ajax het nieuwe Feyenoord en Feyenoord het nieuwe Ajax?