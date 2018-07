FC Twente dankzij gemeente en miljoeneninjectie gered

Duurste transfer Daley Blind tekent voor vier jaar bij Ajax: 'Ik ben super gretig'

21:42 Ajax heeft de transfer met Daley Blind afgerond. De 54-voudig international ondertekende vandaag een contract voor vier seizoenen bij zijn vroegere club, tot en met 30 juni 2022. ,,Dit is een heel mooie optie waar ik vol voor wil gaan. Ajax is thuis, Amsterdam is thuis. Dit voelt goed", zei hij voor de camera van Ajax TV.