FC Twente blijft weinig bespaard na zoveelste tegenvaller

De blessure van Pleguezuelo is de zoveelste tegenvaller voor FC Twente in korte tijd. Voor de winterstop had trainer Ron Jans vrijwel elke week de beschikking over een fitte selectie, in 2021 wordt de ziekenboeg overspoeld. Na het wegvallen van Cerny raakten ook Jayden Oosterwolde, Tyronne Ebuehi, Godfried Roemeratoe, Wout Brama en Gijs Smal in de voorbije weken geblesseerd. Technisch directeur Jan Streuer merkte deze week op dat de reden voor de tegenvallen resultaten dit jaar worden veroorzaakt door ‘de personele problemen’.

Weer pech

Nu Roemeratoe en Oosterwolde op de weg terug zijn, is daar het volgende pechgeval met Pleguezuelo. „Dinsdag tijdens de training had ik last van mijn knie, maar ik had geen idee dat ik er zo lang uit zou zijn”, zo laat hij in een eerste reactie weten. „We zaten in een wat mindere fase met de ploeg en dan wil je er juist zijn. Het is heel spijtig dat dat dit seizoen niet meer kan. Ik moet de knop omzetten en ik ga direct werken aan mijn herstel. Gelukkig is een operatie niet noodzakelijk.”

Spoeling dun

Pleguezuelo speelde de laatste tijd wat minder, omdat trainer Ron Jans in het hart van de verdediging de voorkeur gaf aan het due Dumic/Pierie. Vorige week tegen PSV speelde hij noodgedwongen linksachter. Met zijn wegvallen is de spoeling in de laatste linie dun geworden. FC Twente heeft alleen nog maar Gijs Smal, Mees Hilgers en Casper Staring achter de hand. „Het zit duidelijk even niet mee”, aldus Jans.

„Allereerst is het een grote teleurstelling voor Julio, hij is er altijd voor het team. Hij speelt het liefst centraal in de verdediging, maar toen we aan hem aan de zijkanten nodig hadden, klaagde hij nooit. Voor ons is het een grote aderlating, Julio is op zijn jonge leeftijd eigenlijk al een van de routiniers. Hij heeft mij al meteen aangegeven sterk terug te komen. Wij wensen hem veel sterkte bij zijn herstel. Het is nu aan ons om goed met deze teleurstelling om te gaan, want wij moeten door. Er is nog veel om voor te spelen.”

Volledig scherm Julio Pleguezuelo in actie tegen PSV. © ANP