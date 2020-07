FC Twente bereikt akkoord met Ajax over Danilo

Pereira, die de voetbalnaam Danilo draagt, is een 21-jarige Braziliaan die enkele jaren geleden door Ajax werd opgepikt bij Santos. Hij speelde in Amsterdam voornamelijk bij de beloften. Afgelopen seizoen kwam hij door blessureleed maar acht keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie (vijf goals). Hij viel wel drie keer in het eerste elftal in. Hij scoorde onder meer een treffer in het Europese duel tegen Getafe. In het seizoen 2018/19 scoorde Danilo nog 19 keer in 33 duels voor Jong Ajax.