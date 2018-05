FC Lisse breekt met doelman na schot in dug-out tegenstander

Locadia: Had seizoen misschien beter bij PSV af kunnen maken

11:56 Jürgen Locadia zei na afloop van PSV-FC Groningen, waar hij te gast was, dat hij dit seizoen misschien beter bij PSV af had kunnen maken. ,,Dan had ik in de zomer weg kunnen gaan. Maar als zo'n kans komt, is het moeilijk om nee te zeggen", zei hij onder meer over zijn transfer naar Brighton Hove & Albion.