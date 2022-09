FC Groningen zet Ngonge uit selectie: ‘Op dit moment is deze maatregel noodzakelijk’

De technische staf onder leiding van hoofdtrainer Frank Wormuth heeft de beslissing genomen. “Wij hebben op dit moment de nodige uitdagingen,” zegt de Duitse trainer. “Eén daarvan is het groepsproces. Wij hebben met elkaar een norm gesteld, waaraan iedereen moet voldoen. Dan hebben we het over discipline, omgangsvormen, houding en gedrag. Binnen en buiten het veld. Cyril past op dit moment niet binnen die gestelde norm. En dat is jammer, want hij heeft kwaliteiten die wij als team heel goed kunnen gebruiken.”