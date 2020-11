FC Groningen - Willem II

Geruild in 1979 Rep droeg shirt van Maradona jarenlang, tot het uit zijn tas werd gejat: ‘Jammer wel, hoeveel zal het waard zijn?’

26 november John Rep (69) had ooit het shirt van Diego Maradona in zijn bezit. Het was het shirt dat Maradona droeg bij zijn enige interland tegen Oranje, een jubileumwedstrijd ter ere van het 75-jarig bestaan van de FIFA. Inmiddels heeft hij het shirt niet meer. ,,Hij wilde met mij ruilen.”