FC Groningen vraagt met speciale aanvoerdersband landelijke aandacht aardbevingsproblematiek

,,FC Groningen voelt zich betrokken bij de slachtoffers van de aardbevingen in het achterland van de club. Onlangs heeft zich wederom een aantal hevige bevingen voorgedaan in de provincie Groningen. De club wil landelijk aandacht vragen voor de problematiek met een speciale aanvoerdersband", luidt het statement op de website.



In totaal heeft de club vijfhonderd van deze banden laten maken, die vanaf maandag tot en met volgende week vrijdag 26 november zijn af te halen bij de informatiebalie in het stadion. ,,Aanvoerders van de standaardteams in het amateurvoetbal en aanvoerders uit het bedrijfsleven kunnen zich komende week melden bij de informatiebalie van het stadion voor deze speciale aanvoerdersband en op die manier aansluiten bij het statement ter ondersteuning van de slachtoffers van de aardbevingen.”



Het is niet de eerste keer dat FC Groningen aandacht vraagt voor de aardbevingsproblematiek in Noord-Nederland. Dit gebeurde ook al in 2017 in het thuisduel met FC Utrecht.