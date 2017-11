FC Groningen lijdt 1,4 miljoen euro verlies

Berghuis: Dit is wat ik wil, winnen en belangrijk zijn

6:10 Steven Berghuis kan zich niet herinneren dat hij wel eens eerder drie assists in één wedstrijd heeft gegeven. ,,Poeh, niet dat ik weet. Maar het voelt heel goed. Dit is wat ik wil: winnen en belangrijk zijn. Het was een prima dag'', zei de rechtsbuiten van Feyenoord na de gewonnen oefeninterland tegen Oranje tegen Roemenië (0-3).