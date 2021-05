FC Groningen kan play-offticket pakken tegen Sparta

Boulahrouz loopt mee bij AZ: ‘Kijken hoe trainers­vak bevalt’

29 april Khalid Boulahrouz analyseert tegenwoordig voor Ziggo Sport wedstrijden in de Europese topcompetities, maar de oud-voetballer ambieert in de toekomst ook een rol als trainer. Bij AZ doet de 39-jarige Boulahrouz ervaring op in de jeugd om later zelf hoofdtrainer te kunnen worden.