FC Groningen in de fout bij ontslag Frank Wormuth: oefenmeester krijgt tonnen van club in problemen

De zaak tussen Wormuth en FC Groningen gaat om het ontslag van de trainer in november. Hij was ruim vier maanden in dienst toen hij door FC Groningen de deur werd gewezen. De noorderlingen betaalden Wormuth toen 272.000 euro. Dat bedrag staat gelijk aan het salaris van een jaar.

Maar Wormuth vond de opzegging van zijn contract ‘onrechtmatig en onregelmatig’ en stapte daarom naar de arbitragecommissie. De vergoeding die hij kreeg stortte hij na drie dagen terug op de rekening van de club. Hij vond de ontslagbepalingen in de strijd met de wet, omdat deze alleen FC Groningen het recht zouden geven de overeenkomst op te zeggen. In plaats van 272.000 euro wilde Wormuth een miljoen euro van FC Groningen. Dit baseerde hij onder meer op de restwaarde van zijn driejarige contract en misgelopen bonussen.

FC Groningen is juist van mening dat Wormuth bij het ondertekenen van het contract instemde met een voortijdig einde met wederzijds goedvinden tegen de betaling van het jaarsalaris. Maar de arbitragecommissie gaat daar niet in mee en oordeelt dat de club heeft gehandeld in strijd met de wet, omdat de bepaling in het contract alleen de club de bevoegdheid geeft het contract te beëindigen.

Wormuth krijgt daarom 50 procent van de restwaarde van zijn contract. Dat komt inclusief een transitievergoeding van zo’n 23.000 euro uit op een totaalbedrag van ruim vier ton. Dit vindt de commissie ‘billijk’, ook gezien het feit dat Wormuth pas 4,5 maanden in dienst was. De waarde van de verloren bonussen wordt gezien de prestaties van FC Groningen op ‘nihil’ geschat.

Quote Deze uitspraak doet recht aan Frank als trainer, als mens en alles waar hij voor staat Roderik van Kerkhof, zaakwaarnemer van Frank Wormuth

Ook oordeelde de commissie dat niet ‘onomstotelijk’ vast is komen te staan dat Wormuth niet goed functioneerde. FC Groningen legde geen bewijsstukken op tafel van bijvoorbeeld beoordelingsgesprekken waaruit dat zou blijken. Ook leverde Groningen geen inspanning om Wormuths functioneren te verbeteren. Andersom is dat overigens ook het geval, aldus de commissie. Zij constateerde bovendien dat de afstand tussen Wormuth en technisch directeur Mark-Jan Fledderus steeds groter werd en de relatie tussen Wormuth en de spelersgroep niet optimaal was.

Zaakwaarnemer Roderik van Kerkhof van Frank Wormuth is blij met de uitspraak. ,,Deze uitspraak doet recht aan Frank als trainer, als mens en alles waar hij voor staat’’, zegt hij. ,,Hij is een trainer die op verdienstelijke wijze een groot deel van zijn carrière gewijd heeft aan het opleiden en vooral beter maken van spelers, trainers en teams.’’

FC Groningen was nog niet bereikbaar voor een reactie.