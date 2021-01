FC Groningen: hopen op aanvallende impulsen in de winter

Tijdens de ultrakorte winterstop in de eredivisie is het tijd voor een tussenbalans. Wie draait op volle toeren, wie vreest voor de komende maanden? En welke speler gaat het verschil maken voor zijn club? Deel 13: FC Groningen, de nummer 6.

1. Verloopt het seizoen naar wens?

Met een knappe zesde plaats en, met een beetje goede wil, zelfs een klassering in de top 3 in het vizier presteert FC Groningen ver boven verwachting. De club was even dicht bij een nieuw puntenrecord na veertien wedstrijden, maar de nederlaag in de laatste wedstrijd voor de winterstop voorkwam dat.

Tussenbalans

Benieuwd naar de tussenbalans van FC Emmen, ADO Den Haag, VVV-Venlo, Willem II, RKC Waalwijk, Fortuna Sittard, Heracles, PEC Zwolle, FC Utrecht, Sparta, Heerenveen en FC Twente? Klik hier!

FC Groningen versloeg Ajax en boekte ook een zege bij AZ, terwijl Vitesse op een gelijkspel werd gehouden. In de zomer werd nog weinig van FC Groningen verwacht: sterkhouders als Deyovaisio Zeefuik en Mike te Wierik vertrokken en van de nieuwe spelers was nog weinig bekend. Enige tegenvaller is de inbreng van Arjen Robben: hij kwam door blessureleed nog nauwelijks in actie.

2. Wordt het een spannende transferperiode in Groningen?

Het beloven interessante weken te worden in Groningen. Een domper zou het vertrek zijn van doelman Sergio Padt, die mogelijk deze winter nog Bulgaars kampioen Loedogorets versterkt. Het is de vraag of de onlangs aangetrokken keeper Per Kristian Bratveit al goed genoeg is om hem te vervangen. De kans bestaat verder dat verdediger Mike te Wierik na een halfjaar al terugkeert, maar in de defensie ligt nu het probleem van FC Groningen niet. Buijs hoopt dat zijn selectie aanvallend een impuls krijgt, al lijkt de komst van Spartaan Abdou Harroui niet meer reëel.

Volledig scherm © ANP

3. Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Met slechts vijftien tegentreffers in veertien wedstrijden ligt de kracht van FC Groningen achterin. Centraal in de defensie maakt Ko Itakura (23) een uitstekend seizoen door. De Japanse huurling van Manchester City valt op door zijn rust aan de bal en zijn solide ingrepen. Hij doet dat ogenschijnlijk vrij makkelijk en pakte nog geen enkele kaart. Toont hij ook na de winterstop zijn klasse, dan lijkt hij rijp voor een stap hogerop.

4: Prognose voor positie in de eindstand.

7de