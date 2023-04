FC Groningen heeft opvolgers van opgestapte topbestuurders binnen

Wink en Yspeert vormen samen met voorzitter Marco Out, tevens burgemeester van Assen, het driekoppige bestuur. Zij waken over het enige aandeel van FC Groningen. Hun taak is een Raad van Commissarissen (RvC) aan te stellen en te controleren. De RvC stelt weer de directie van de club aan en controleert het functioneren daarvan.

Arie Wink heeft al ruime ervaring binnen FC Groningen. Hij was negen jaar lid van de Raad van Commissarissen, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Sinds medio 2019 is hij voorzitter van volleybalclub Lycurgus uit Groningen.

Volgens voorzitter Out is het een traditie van het stichtingsbestuur om een oud-lid van de RvC in de gelederen op te nemen. Op deze manier wordt historisch besef en affiniteit met de bedrijfsvoering van FC Groningen geborgd. ,,Wink is daarnaast goed ingevoerd in de wereld van de gemeente, een belangrijke stakeholder van FC Groningen’’, aldus Out.

Verder werd een nieuw lid gezocht met een juridische achtergrond; iemand die tevens met een frisse blik naar de club kan kijken. Zo kwam Peter Yspeert (67) in beeld. Hij is partner/advocaat bij HS 26 Advocatuur in Groningen. Out: ,,Bovendien heeft hij zich in andere besturen ingezet voor instellingen en organisaties met grote relevantie voor Stad en Ommeland.’’

In januari stapten Edward Wielens en Martin Robaard uit het stichtingsbestuur. Zij werden als topmannen van verhuurmaatschappij Pronkjewail in verband gebracht met problemen met energielabels. De twee waren van mening dat de huurkwestie niet in één adem genoemd mocht worden met leden van het stichtingsbestuur.