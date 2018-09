'FC Groningen-doelman Padt opgepakt na incident in trein'

Dumfries: De uitspraken van Schöne hingen in de kleedkamer

21:31 Ajacied Lasse Schöne was er voor aanvang van PSV-Ajax van overtuigd dat Ajax de koppositie in de eredivisie zou pakken, voor het eerst in ruim twee jaar. Denzel Dumfries gaf na afloop van de 3-0 zege aan dat die uitspraak in de kleedkamer bij PSV hing.