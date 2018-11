FC Groningen boekt winst door transfers

De eredivisieclub stelt dat er een financieel inhaalslag nodig was om de teruggang van opbrengsten uit de televisierechten op te vangen. Die lagen met 3,5 miljoen euro bijna anderhalf miljoen euro lager dan in het voorgaande seizoen.

,,We hebben opnieuw laten zien dat het creëren van transferwaarde in de selectie en het realiseren van transferresultaten een wezenlijk onderdeel uitmaken van onze bedrijfsvoering en strategie", reageert algemeen directeur Hans Nijland. ,,We moeten echter scherp blijven op aan de ene kant omzetverhoging en de andere kant het beheersen van onze bedrijfslasten."