FC Emmen verlengt contract met Ajax-doelwit Scherpen tot 2020

Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet gisteren weten dat Ajax in Scherpen een doelman voor de toekomst ziet. ,,Hij kan stappen maken. We willen graag met hem aan de slag”, zei hij. Ajax zal de keeper van FC Emmen wel moeten kopen. Een woordvoerder van de Drentse club kon niet zeggen of er al onderhandelingen worden gevoerd.



De negentienjarige doelman kwam afgelopen week in het nieuws omdat er naar aanleiding van de interesse uit Amsterdam enkele oude tweets van hem opdoken, waarin hij zich negatief over Ajax uitliet. Door deze tweets, die Scherpen op elfjarige leeftijd verstuurde, zou hij voor sommige Ajax-fans niet welkom zijn in de Johan Cruijff Arena.