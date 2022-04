FC Emmen pakt KKD-titel ondanks nederlaag en krijgt schaal van oud-commentator

Jasper Dahlhaus zette FC Eindhoven al in de 2de minuut op voorsprong. Op aangeven van Maarten Peijnenburg opende hij de score. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd. Mauro Savastano en Stijn Meijer brachten Dordrecht in eigen huis op 2-0 tegen de eveneens al gepromoveerde Volendammers. Na de tegentreffer van Robert Mühren zorgde Pascu voor de 3-1 ruststand. In de tweede helft scoorde alleen Francesco Antonucci nog voor Volendam, waardoor de spelers van Emmen toch feest konden vieren in Eindhoven. Voor FC Emmen is het de eerste keer dat ze de titel in de eerste divisie veroveren. Uit handen van oud-commentator Evert ten Napel kreeg aanvoerder Jeroen Veldmate de kampioensschaal uitgereikt.

‘Geweldig jaar’

Coach Dick Lukkien sprak van ‘een geweldig jaar’ met FC Emmen. ,,Dit is een fantastische groep, ze hebben keihard gewerkt”, zei Lukkien bij ESPN. “Dingen zeggen is heel simpel. Dingen doen is wat anders. Wij hebben het gedaan, daar kan ik weemoedig van worden.” Lukkien was vol lof over zijn spelers. “Deze groep is goud voor de trainer, je hoeft ze niet te motiveren.”



Lukkien baalde aanvankelijk nog dat Emmen de wedstrijd in Eindhoven niet kon winnen, omdat zijn ploeg ‘onherkenbaar’ speelde. ,,Als je zo ‘n eerste helft speelt, baal je daar van, maar ‘overall’ is het een geweldige prestatie en daar moeten we van genieten.”