Erwin Koeman onderging hartopera­tie: ‘Hartslag 170 is de limiet, dan schakelen we een tandje terug’

13 december Voor Ronald Koeman is 2020 een bewogen jaar, maar ook voor oudere broer Erwin (59). Hij onderging in juni met succes een openhartoperatie. Binnenkort is hij 20 jaar trainer, komt er nog een 21ste jaar? ,,Het buitenland blijft zeker trekken.’’