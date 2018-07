FC Emmen gaat in de eredivisie op ontdekkingsreis

AZ wint ook van Zulte Waregem

22 juli AZ heeft de voorlaatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen gewonnen. Het elftal van trainer John van den Brom was in België met 1-0 te sterk voor Zulte Waregem. Fred Friday maakte in de 61e minuut het doelpunt en is met zes treffers voorlopig topscorer van AZ in de voorbereidingsperiode.