FC Emmen en FC Volendam schieten weinig op met remise in degradatiekraker

Kans op kans, maar op De Oude Meerdijk moesten FC Emmen en FC Volendam zich vanavond met een punt tevredenstellen. Het duel tussen nummers 17 en de 18 van de eredivisie eindigde dankzij treffers van Walid Ould-Chikh en Ahmed El Messaoudi in 1-1. Vitesse is de nieuwe hekkensluiter in de eredivisie.

Door Wesley van Oevelen



FC Emmen-trainer Dick Lukkien had zich in aanloop naar de degradatiekraker nog beklaagd over het feit dat zijn ploeg de minst scorende in de eredivisie is. Voor het treffen met de nummer 18 van de eredivisie had FC Emmen slechts zeven treffers gemaakt. Ook vrijdagavond werd het doelpuntenprobleem van Emmen pijnlijk duidelijk. In het eerste bedrijf misten de Drenthenaren kans op kans.

De Belg Ahmed El Messaoudi verprutste vlak voor rust de grootste mogelijkheid. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje, maar zelfs op een paar meter van de doellijn wist hij FC Volendam-goalie Filip Stankovic niet te verschalken. De pas 20-jarige doelman groeide uit tot uitblinker, want even eerder tikte hij een inzet van Feyenoord-huurling Mark Diemers op knappe wijze onder de lat vandaan.

FC Volendam had wat kansjes gekregen via spits Robert Mühren, maar het was in de tweede helft uiteindelijk Walid Ould-Chikh die de bezoekers uit het Palingdorp op voorsprong bracht. Op dat moment in de wedstrijd was die goal nauwelijks verdiend te noemen, maar de schoonheid van de treffer was er niet minder om.

Toch stelde de thuisploeg al heel snel orde op zaken. Want amper een paar minuten na de openingstreffer stond het weer gelijk. De Portugese Duitser Rui Mendes lepelde de bal in het Volendamse zestienmetergebied en Ahmed El Messaoudi schampte de bal en ditmaal was het wel raak. Via de binnenkant van de paal ging de bal binnen: 1-1.

Volledig scherm De spelers balen van de remise. © Pro Shots / Ron Jonker

Beide ploegen kwamen daarna nog wel een paar keer in de buurt van een doelpunt, meerdere spelers haalden het einde van de wedstrijd niet vanwege pijntjes en uiteindelijk kwam er geen winnaar meer. FC Emmen zal blij zijn dat het tóch een treffer maakte, maar de Volendammers zullen zich de morele winnaar wanen. In de strijd tegen degradatie sprokkelen beide teams weer een punt en is er een nieuwe hekkensluiter: Vitesse. De ploeg van trainer Philip Cocu komt dit weekend nog in actie tegen Cambuur, staat nu achttiende in de eredivisie.

