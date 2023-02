FC Emmen door het stof na onhandige tweet over ‘tijdrekken’ Davy Pröpper: ‘Fruitmand is onderweg’

Maandag werd duidelijk dat de net in het betaald voetbal teruggekeerde Pröpper een ernstige knieblessure heeft opgelopen en dit seizoen niet meer in actie zal komen. De middenvelder heeft een kruisband gescheurd .

Middels een statement op Twitter trekt FC Emmen het boetekleed aan: ,,We wisten natuurlijk niet dat het om zo’n ernstige blessure ging, anders was deze tweet nooit geplaatst. We wensen Davy Pröpper heel veel sterkte toe met z’n blessure. Een fruitmandje was al onderweg naar Arnhem.’’