FC Dordrecht-trainer woest op Joey Kooij: ‘Heb hem aangeraden om te stoppen en te gaan padellen’

Diep in blessuretijd gaf Danny Verbeek een voorzet op de meegekomen Ted van de Pavert, die licht werd gehinderd door Dordrecht-verdediger Ruggero Mannes. Van opzet of een overtreding was echter geen sprake, maar voor scheidsrechter Kooij was het reden genoeg om naar de stip te wijzen. Sam Hendriks liet het buitenkansje niet onbenut en tekende in de zesde minuut van de blessuretijd voor de 2-2, uiteindelijk ook de eindstand.