FC Den Bosch zet trainer Jack de Gier op straat na recordnederlaag van 13-0

Jack de Gier is geen trainer meer van FC Den Bosch. De coach kreeg maandag van de clubleiding te horen dat zijn contract per direct beëindigd wordt.

Directe aanleiding is de recordnederlaag van 13-0, die FC Den Bosch afgelopen vrijdag leed in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. FC Den Bosch laat in een persbericht weten dat club en coach in goed overleg uit elkaar gaan.

De Gier had bij FC Den Bosch nog een contract tot 1 juli. Afgelopen maand meldde de clubleiding hem al dat deze verbintenis niet verlengd zou worden. ,,De intentie was om het seizoen met elkaar af te maken en Jack daarbij alle support te geven. Jack had in december duidelijkheid moeten krijgen over zijn toekomst. Dat is niet gebeurd, waardoor er ruis op de lijn is ontstaan”, zegt technisch manager Yousuf Sajjad in het persbericht.

,,Toen wij hem in februari alsnog de boodschap moesten brengen dat we na dit seizoen niet met hem door zouden gaan, viel dat rauw op zijn dak. We hoopten oprecht dat we desondanks samen konden blijven werken aan een goed slotakkoord van het seizoen. Helaas zijn we in die gezamenlijke missie niet geslaagd.”

Sajjad: ,,We weten dat er veel werk aan de winkel is. Er moeten structureel zaken veranderen binnen de club en we menen ook te weten wat die zaken zijn. Verandering kost tijd. Eerst zullen we door het oog van de storm moeten. Het resultaat op vrijdag overtrof onze verwachtingen in negatieve zin. Qua niveau was dit de absolute ondergrens en hiervoor moet iedereen uit heden en recente verleden verantwoordelijkheid nemen, niet alleen Jack.

,,Een ongeschreven voetbalwet is ook dat het voor Jack en de spelers na dit verlies niet logisch zou zijn om onder de gegeven omstandigheden door te gaan. We blijven op de achtergrond werken aan de veranderingen die al op de rol staan. In de tussentijd hebben we met William (van Overbeek, red.) een zeer bekwame interim-manager.”